حريق كاتدرائية نوتردام .. سفارة المغرب بفرنسا تعبر عن تعاطفها وتضامنها

هبة بريس

أكدت سفارة المغرب بباريس مساء الاثنين 15 أبريل، أنها ” تتقاسم مع الباريسيين والفرنسيين مشاعرهم ” جراء الحريق المهول الذي التهم سقف كاتيدرائية (نوتر دام دو باري).

وكتبت سفارة المغرب في حسابها على تويتر “ان سفارة المغرب تتقاسم مشاعر التضامن والتعاطف مع الباريسيين والفرنسيين جراء الحريق المهول الذي التهم سقف كاتيدرائية (نوتردام دو باري) التي تعد رمزا ومعلمة بارزة لتراث باريس، واحدى اجمل رموز التاريخ الفرنسي”.

وتسبب الحريق الذي أتى على الجزء الاكبر من سقف الكاتيدرائية، ايضا في انهيار برج هذه المعلمة البالغ ارتفاعه 93 مترا.

وتعتبر كاتيدرائية (نوتردام دو باري) التي يعود تاريخها الى القرن الثالث عشر ،احد المعالم الاكثر استقطابا للزوار بفرنسا، حيث يتوافد عليها كل عام ما بين 13 و14 مليون سائح .

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