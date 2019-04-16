هذا ما قضت به محكمة أزرو في حق موظف بالمكتب الوطني للكهرباء و مقاول

نُشر بتاريخ :  2019-04-16 - 11:00
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ع محياوي – هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بأزرو إقليم افران أخيرا حكمها بـ 8 أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 20 ألف درهم ، في حق موظف تابع لقسم التوزيع بالمديرية الإقليمية بمكناس للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” ومقاول غير مرخص له بمزاولة المهنة بالقطاع ، في قضية تتعلق بتزوير عدادات كهربائية بضاية عوا إقليم افران.

توقيف المتهمين جاء بناء على شكاية تقدمت بها الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بجهة فاس – مكناس، للدرك الملكي بالمنطقة بخصوص تلاعبات في عدادات كهربائية و سرقة الربط الكهربائي التي أصبحت أكثر تنظيما والتي تكبد الخزينة خسائر سنوية تقدر بملايين الدراهم، وهي الشكاية التي تفاعلت معها عناصر الدرك الملكي بذات المنطقة و فتحت تحقيقا مفصلا مع المشتبه فيهما و اعترافهم أثناء الاستماع إليهم في محضر قانوني بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، فيما الإدارة العامة في شخص مديرها العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب السيد ” عبد الرحيم الحافظي ” تبقى صارمة مع كل من سولت له الترامي على ممتلكات القطاع بالمتابعة القانونية.

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