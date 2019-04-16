النقابات التعليمية ترفض مقترحات الوزير أمزازي

هبة بريس - الرباط

عبرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن رفضها للمقترحات التي تقدمت به التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف التنسيق النقابي الخماسي المكون من “النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE”، في بلاغ له أنه عبر عن ”احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي في تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.

وطالب التنسيق النقابي الخماسي بـ”إخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي…”

وشددت النقابات على ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق. وفق ذات البلاغ

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