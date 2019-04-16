هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد الإجباري) لعام 2019، الذي يطبق لأول مرة بعد إلغائه منذ 11 عامًا.

ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الشباب والفتيات ما بين 19 و25 سنة، للتأكد من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المدعوين لأداء خدمة التجنيد الإجباري السنة الجارية.

وقال البيان، إن عملية الإحصاء تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وفي 20 غشت 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.

و أمر الملك بـ”تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة”.

وفيما يلي سلسلة يومية تتضمن معلومات و أجوبة عن عدد من الاسئلة التي تهم الخدمة العسكرية بالمغرب.

ما لا تعرفونه عن الخدمة العسكرية .. 4: النساء وأبناء الجالية المقيمة بالخارج معنيون

يعتبر الأمر اختياريا بالنسبة للنساء. لأجل ذلك، يمكن للمواطنات الراغبات في أداء الخدمة العسكرية، واللواتي يستوفين في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، الشروط القانونية أن يقمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء.

نفس الأمر بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فاعتبارا لتواجدهم وإقامتهم خارج الوطن، فإن أداء الخدمة يعتبر اختياريا، ويمكن للراغبين منهم في أداء هذه الخدمة والمستوفين للشروط القانونية في التاريخ المقرر ، لاستدعاء الفوج أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء، بصفة شخصية، على الموقع الإلكتروني المذكور، وذلك خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء.

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