طقس الثلاثاء .. جو حار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء 16 أبريل، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع نمو بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الظهيرة.

كما يتوقع نزول أمطار جد خفيفة محليا، عند الليلة الموالية، فوق بعض مناطق الواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي، فيما سيكون الطقس مستقرا مع مرور سحب من الأجواء العليا بباقي جهات المملكة.

ومن المتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة القوة من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 15 و22 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات وبالساحل المتوسطي، وما بين 24 و31 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 31 و39 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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