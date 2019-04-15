جمارك سبتة توقف سيدة وابنها وبحوزتهما 8000 قرص من “القرقوبي”

نُشر بتاريخ :  2019-04-16 - 00:08
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي باب سبتة اليوم الاثنين 15 ابريل الجاري من احباط عملية تهريب للاقراص المهلوسة كانت بحوزة سيدة وابنها .
وحسب ما أفادت به مصادر هبة بريس فان عملية تفتيش روتينية لعناصر الجمارك مكنت من ضبط ازيد من 8000 قرص من “القرقوبي” كانت بحوزة سيدة تبلغ من العمر 60 سنة وابنها البالغ من العمر 23 سنة .
وقد تم احالتهما على الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان قصد مباشرة التحقيق معهم في انتظار تقديمهما الى العدالة .
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