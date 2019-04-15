هبة بريس ـ وكالات

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على النائبة المسلمة إلهان عمر، اليوم الإثنين، حتى بعدما ذكرت أنها تلقت عددا متزايدا من التهديدات بالقتل بعد تغريدة رسائل سابقة للرئيس استهدفتها.

ونشر ترامب، يوم الجمعة الماضي، تغريدة تحتوي على مقطع فيديو لإلهان عمر وهي تلقي خطابا عن معاملة المسلمين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001، ومرفق بها صور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق. وكتب في التغريدة “لن ننسى أبدا!”.

وقالت إلهان عمر، أمس الأحد، إن الفيديو أثار تهديدات ضدها. ودافع زملاء عمر في الحزب الديمقراطي عنها. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها طلبت من المسؤولين مراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة لحماية عمر.

واليوم، هاجم ترامب الهان عمر وبيلوسي. وقال في تغريدة “قبل أن تقرر نانسي التي فقدت كل السيطرة على الكونغرس ولا تفعل شيئا، أن تدافع عن النائبة بمجلس النواب إلهان عمر، يجب عليها أن تنظر إلى البيانات المناهضة للسامية والمناهضة لإسرائيل والبيانات الجاحدة التي تنم عن كراهية الولايات المتحدة الأمريكية التي أدلت بها إلهان عمر. إنه لا يمكن السيطرة عليها، باستثناء سيطرتها على نانسي”.

وأصبحت إلهان عمر التي فرت من الحرب الأهلية في الصومال هي وعائلتها عندما كانت في الثامنة العمر، ثاني امرأة مسلمة تُنتخب للعضوية في البرلمان، بعد فلسطينية الأصل النائبة رشيدة طليب.

وتنتقد النائبة بمجلس النواب عن ولاية مينيسوتا سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين وأثارت أيضا تساؤلات بشأن تأثير جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في واشنطن، ما أثار بعض الاتهامات بمعاداة السامية وهو ما نفته.

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