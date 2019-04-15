حزن وصدمة.. ردود فعل دولية على حريق نوتردام في باريس

هبة بريس ـ وكالات

أثار احتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس ردود فعل واسعة على الصعيد الدولي، وأعرب العديد من قادة العالم عن صدمتهم وحزنهم وتضامنهم مع الشعب الفرنسي.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة على “تويتر”: “أصبت بصدمة من رؤية الصور من باريس، حيث التهمت النيران كاتدرائية نوتردام”، مضيفا أن “أفكاره مع الشعب والحكومة الفرنسيين”

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكان أول من أبدى رد فعله على الحادث عبر حسابه على “تويتر”.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم كتب ترامب أنه اتصل بممثلي السلطات الفرنسية. وقال: “هذا مفزع ويبدو أنها ستحترق كليا. وهي جزء من ثقافتنا وحياتنا”، مشيرا إلى أن هذه الكاتدرائية لا مثيل لها في العالم.

كما أعرب الفاتيكان عن صدمته إزاء الحادث. وقال المتحدث باسم الحبر الأعظم إن “الفاتيكان يشعر بـحزن عميق، ويعبر عن تضامنها مع كاثوليك فرنسا ويصلي من أجل رجال الإطفاء الذين يبذلون قصارى جهودهم”.

وصدرت ردود فعل مماثلة عن عدد من الزعماء الأوروبيين. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: “أفكاري مع الشعب الفرنسي اليوم ومع هيئات الإغاثة التي تحارب هذا الحريق المروع في كاتدرائية نوتردام”.

كما قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: “أفكارنا مع أصدقائنا الفرنسيين”، ووصف كاتدرائية نوتردام بـ “رمز فرنسا وثقافتنا الأوروبية”.

ويأتي ذلك بعد أن اندلع حريق في أحد أشهر المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية كاتدرائية نوتردام المدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو، والتي يعود بناؤها إلى القرن الـ 12.

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