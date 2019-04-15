الخطوط التركية تشرع في تأمين خمس رحلات في الأسبوع من إسطنبول لمراكش

هبة بريس ـ القسم الاقتصادي

أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن شروعها ابتداء من يومه الإثنين 15 أبريل 2019، في تأمين خمس رحلات أسبوعية بين مطار إسطنبول ومطار مراكش المنارة الدولي.

واحتفت الخطوط الجوية التركية، يومه الإثنين بالرحلة الافتتاحية من مطار إسطنبول، و التي هبطت في مطار مراكش المنارة، بالترحيب المعتاد عبر مدفع المياه في حفل رسمي حضره مسؤولون من شركة الطيران العالمية ومطار مراكش المنارة، إضافة لمجموعة من الصحافيين.

في تعليقه على هذه الرحلة الافتتاحية، صرح مدير التسويق في الخطوط الجوية التركية، أحمد أولمشتور؛ “مع مطار إسطنبول، بدأ عهد جديد في الطيران العالمي. يوفر مركز التشغيل الجديد الخاص بنا فرصة مهمة لنا لتطوير أداء شبكة رحلات لا مثيل لها عالميًا. وبالتالي، نحن نعمل على استراتيجيات جديدة للاستفادة من هذه الفرصة“.

وأضاف ذات المتحدث بخصوص الرحلات الجديدة من مطار إسطنبول إلى مراكش، قائلا :”تحتفظ مراكش دائمًا بمكانة خاصة بالنسبة لنا لأنها الوجهة الأولى التي أضفناها من مركزنا الجديد. نحن سعداء بنقل ركابنا إلى المدينة الحمراء من خلال تجربة سفر مميزة“

هذا وتعتبر مراكش الوجهة 56 للخطوط الجوية التركية في أفريقيا، حيث تسارع الأخيرة للزيادة عدد معاملتها بالقارة السمراء عبر إضافتها مؤخراً لعدة مسارات جديدة مثل العقبة وموروني وبانجول في 2018 والشارقة في 2019. حيث ومع مع إطلاق مسار مراكش، يصل عدد وجهات الخطوط الجوية التركية إلى 308 وجهات في 124 بلداً حول العالم.

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