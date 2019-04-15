الملك يبرق ماكرون متضامنا على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام

هبة بريس ـ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية إلى فخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أعرب فيها عن دعم المغرب وتضامنه مع فرنسا على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بباريس.

وعبر صاحب الجلالة بهذه المناسبة الأليمة، باسم جلالته وباسم الشعب المغربي، عن بالغ تأثره بخبر الحريق الذي دمر الكاتدرائية.

كما أعرب جلالة الملك عن مشاعر تضامنه مع الشعب الفرنسي الذي تعتبر كاتدرائية نوتردام جزءا من رموز تاريخ بلاده، مشددا على أن هذه الكارثة لا تمس فقط بواحد من المعالم التاريخية ذات الحمولة الرمزية الكبيرة لمدينة باريس، بل أيضا مكانا للعبادة لملايين الأشخاص عبر العالم.

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