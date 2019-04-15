منظمة الطلبة التجمعيين تؤسس فرعا لها بجامعة البيضاء

هبة بريس ـ البيضاء

أسست منظمة الطلبة التجمعيين فرعا لها بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إحدى أهم الجامعات بالمملكة من حيث عدد المؤسسات التابعة لها، وعدد الطلبة الذي يصل إلى 100 ألف طالب.

وخلال المؤتمر التأسيسي الذي عقدته المنظمة، يوم امس الأحد 14 مارس بالدار البيضاء، بحضور حوالي 300 طالب، تم انتخاب المهدي المطلاوي رئيسا لهذا الفرع من بين 6 مرشحين، في انتظار استكمال باقي أعضاء المكتب.

وخلال كلمة له بالمناسبة، قال كمال لعفر، رئيس منظمة الطلبة التجمعيين، إن تأسيس فرع المنظمة بجامعة الحسن الثاني محطة مهمة في إطار تقوية هياكلها بمختلف جهات المملكة.

وأضاف أن هذه الأخيرة تراهن على استقطاب 10 آلاف طالب بكل جامعة مغربية، وشرعت، منذ مدة، في تمكين العديد من هؤلاء من الاستفادة من تداريب وتكوينات مستمرة. كما ساهمت في تكوين المرشحين لاجتياز مباريات المحاماة والانتداب القضائي لكي يتعاملوا بشكل أمثل مع هذه الاختبارات.

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