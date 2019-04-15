المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يحتفي ب “تجارب النساء في القطاع “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إختار منظمو المنتدى الدولي للاعلام بأكادير في نسخته السابعة، التي ستنطلق يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، شعار “تجارب نسائية في الإعلام”.

ومن المرتقب حضور عدد من الوجوه الاعلامية وطنيا ودوليا، للمشاركة في النسخة السابعة من عمر المنتدى الدولي للإعلام بأكادير الذي ينظمه المرصد الجامعي للدراسات والأبحاث حول الإعلام والاتصال وسلك ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي بجامعة ابن زهر.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية ابتداء من الساعة الخامسة مساء بفندق أنزي بأكادير، بمشاركة ثلة من الصحافيات الرائدات في مجال الصحافة والاعلام على مستوى العالم العربي، من المغرب والجزائر وتونس وسوريا، كما سيتم تسليط الضوء عليهن من خلال تقديم تجاربهن وقصصهن في دروب صاحبة الجلالة.

وعلى هامش حفل الإفتتاح، ينظم المرصد الجامعي للدراسات و الأبحاث حول الإعلام و الإتصال دورات تكوينية موازية لفائدة طلبة ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي بكلية الآداب جامعة ابن زهر، يشرف عليها خبراء ومدربي معهد الجزيرة للإعلام والتدريب وذلك يومي السبت والأحد 20 و21 أبريل الجاري.

تجدر الإشارة أن المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يعتبر فرصة سنوية من أجل فتح النقاش وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الإعلامي والوقوف على المستجدات التي يعرفها حقل الصحافة والإعلام من خلال تنظيم ندوات فكرية ودورات تكوينية بمشاركة عدد من الوجوه الإعلامية البارزة على الصعيد الوطني والدولي.

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