الإفراج عن مخترق الموكب الملكي (وثيقة)

هبة بريس ـ الرباط

تناقل رواد ” الفايسبوك ” وثيقة تؤكد الإفراج اليوم الاثنين عن مخترق الموكب الملكي .

ومثل الشاب البالغ من العمر 17 سنة، أمام قاضي التحقيق واهروش، لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بـ “عرقلة المرور في الطريق العام ما من شأنه التسبب في حادث، وتعريض ناقلات للخطر، وتعطيل المرور ومضايقته ”

وكات النقيب محمد زيان قد أعلن التكفل بالدفاع عن المهدي الغوات، الشاب القاصر مخترق الموكب الملكي لحظة استقبال بابا الفاتيكان، حيث تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي، أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط.

ومن جانبها، كانت والدة الشاب قد وجهت نداء للملك محمد السادس، للعفو عن ابنها، مؤكدة أنه قام باختراق الموكب، لاستعطاف الملك بسبب الحالة الصحية التي يعاني منها والده، وتدهور الحالة الاجتماعية للعائلة بعد مرض معيلها الوحيد.

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