مصرع مواطنة امريكية حامل وابنتها في حادثة سير مروعة بطنجة

س بويعقوبي ـ هبة بريس

شهد محج محمد السادس “الكورنيش” حادثة سير مروعة قبل قليل من يومه الاثنين 15 ابريل الجاري ، تسببت فيها سيارة مجنونة من نوع “غولف 6” حيث صدمت سيدة حامل من جنسية امريكية كانت تهم بقطع الطريق رفقة طفليها.

مصدر مطلع كشف ان المواطنة الحاملة للجنسية الامريكية لقيت مصرعها على الفور بعين المكان هي وطفلتها وجنينها فيما يرقد طفلها في قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس نظرا لخطورة اصابته .

وانتقلت المصالح الامنية الى عين المكان حيث قامت بتحرير محضر في الحادثة المروعة فيما عمد سائق السيارة الى تسليم نفسه للشرطة في انتظار اخضاعها للمساطر القانونية المعمول بها

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