العثور على جثة رضيع داخل حاوية للأزبال بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

عثر اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري على جثة رضيع داخل حاوية للأزبال بالقرب من كلية الحقوق بحي بوخالف بطنجة.

وفور اخطارها هرعت السلطات الى عين المكان حيث تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بطنجة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد سبب الوفاة المبلشرة فيما باشرت المصالح الامنية تحقيقاتها لتحديد الجهة التي عمدت الى ترك الرضيع جثة داخل حاوية للازبال في مشهد يدمي القلوب .

هذا ويرجح ان تكون والدة الطفل قد تخلت عنه بالحاوية في الوقت الذي تتناسل فيه حالات التخلي عن الاطفال الرضع خاصة من طرف الامهات العازبات وهي ظاهرة تتطلب مقاربة اجتماعية من أجل معالجتها .

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