بالفيديو : حريق ضخم يلتهم أهم معالم باريس السياحية

هبة بريس ـ وكالات

قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين.

وذكر شاهد من رويترز أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على “تويتر” إنه يجري إخلاء المنطقة.

وذكر رئيس بلدية باريس أن “الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام رهيب”.

ودعت مديرية الشرطة الباريسية في تغريدة على تويتر المواطنين لتجنب منطقة تواجد الكاتدرائية حيث ما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى أن “الحريق قد يكون على الأرجح ناجما عن أشغال الصيانة التي كانت دائرة داخل الكاتدرائية”

اندلاع حريق هائل في كنيسة نوتردام Publiée par ‎Sky News Arabia سكاي نيوز عربية‎ sur Lundi 15 avril 2019

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