الجبهة النقابية لشركة لاسامير تحتج وتطالب ب”حماية حقوق المأجورين“

هبة بريس - المحمدية

بدعوة من الجبهة النقابية لشركة سامير، شارك مستخدمو المصفاة المغربية للبترول في الاعتصام المنظم، يوم الاثنين 15 أبريل 2019 بمقر الشركة بالمحمدية. والذي دام لثلاث ساعات متتالية.

وبالإضافة للإعتصام المنظم، قام الأجراء أيضاً بمسيرة احتاجية من أمام المقر الاجتماعي للشركة حتى الطريق الساحلية الرابطة بين الرباط والدار البيضاء.

ويأتي هذا الاعتصام ، حسب بلاغ صحفي، توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، في خضم سلسلة من النضالات التي يخوضها أجراء الشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 مع السعي لتفويت أصولها بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون.

وأضاف البلاغ، أنه ومن خلال الشعارات وكلمة منسق الجبهة النقابية، فقد تم التركيز على المطالبة، بحماية حقوق المأجورين المكتوبة في الاتفاقية الجماعية والإفراج عن المكاسب المعلقة في الأجور والتعويضات و أداء الاشتراكات الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية والاهتمام بالوضع الاجتماعي المزري للطبقة العاملة.

كما طالبوا بتجديد الإذن باستمرار النشاط والحرص على حماية الثروة البشرية من التناقص والمحافظة على القيمة السوقية لأصول الشركة وتعزيز متطلبات السلامة والصيانة الأساسية.

إضافة إلى المطالبة بإسقاط مخطط تفكيك الأصول والاعتراض على فصل نشاط تكرير البترول عن تخزين وتوزيع الغاز وتطوير وتقوية الشركات الفرعية وتطهيرها من بقايا الإدارة المخلوعة. والتعجيل باستئناف الإنتاج والبث في العروض المطروحة على أجهزة المسطرة القضائية والعمل على تدليل الصعوبات والعراقيل ذات الصلة بتوضيح الاستراتيجية الوطنية في تكرير النفط وضمان الأمن الطاقي البترولي وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتطلبها هذه الصناعات.

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