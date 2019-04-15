اتفاقية شراكة بين عبد الرحيم الحافظي و مصطفى الباكوري

هبة بريس – الرباط

وقع كل من السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسيد مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات صباح اليوم الاثنين 15 أبريل الجاري، اتفاقية شراكة بين الجهة والمكتب تهدف الى تنمية الجماعات القروية التابعة للجهة فيما يخص تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين الظروف المعيشية لسكان الجماعات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشراكة مع الجماعات المحلية، قام بإنجاز استثمارات مهمة خلال الفترة 2004 و2018 بلغت 1،74 مليار درهم مكنت من تزويد ساكنة إجمالية بالماء الشروب يصل عددها إلى 1163000 نسمة مما ساعد على الرفع من نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي للجهة من 52 ٪ سنة 2004 إلى 95،5 ٪ مع نهاية سنة 2018.

كما يقوم المكتب حاليا بإنجاز أشغال مشروع في إطار برنامج آخر بغلاف مالي يصل إلى 587 مليون درهم سيمكن من تزويد ساكنة قروية إضافية تقدر ب 292000 نسمة خلال الفترة 2019-2021 مما سيساعد على تحسين نسبة الولوج إلى الماء الشروب لفائدة الساكنة القروية بالجهة لتصل إلى 97،7٪.

بالإضافة إلى ذلك، برمج المكتب بشراكة مع الجهة إنجاز برنامج جديد هو موضوع الاتفاقية الموقعة اليوم بغلاف مالي يصل إلى 471 مليون درهم لفائدة ساكنة قروية بالجهة تقدر بحوالي 200000 نسمة مما سيمكن من رفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي للجهة إلى 99 ٪ مع نهاية سنة 2023

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