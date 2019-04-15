بسبب كثرة كلامها .. زوج يقتل زوجته

هبة بريس - وكالات

أقدم زوج مصري (70 عامًا) على إنهاء حياة زوجته؛ بسبب كثرة كلامها، بمركز فرشوط في محافظة قنا (جنوب مصر).

تشير تفاصيل الواقعة إلى أن الزوج المسن قام بضرب زوجته بشومة، أودت بحياتها في الحال؛ بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما في الفترة الأخيرة.

وتلقت جهات الأمن بلاغًا يفيد بوفاة سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ربة منزل مقيمة بمركز فرشوط؛ بعد إصابتها بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، يبلغ 70 عامًا من عمره، عامل، وذلك بسبب وجود خلافات أسرية نشبت بينهما، بسبب كثرة كلامها، حيث قام المتهم بضربها بالشومة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم نقل الجثة لمستشفى نجع حمادي، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم تمهيدًا لحبسه.

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