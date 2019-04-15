رونار يهنئ الوداد ونهضة بركان بعد التأهل لنصف نهائي مسابقتي “الكاف”

نُشر بتاريخ :  2019-04-15 - 14:50
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هبة سبور – شفيق عنوري

هنأ الناخب الوطني، هيرفي رونار، فريقي الوداد الرياضي ونهضة بركان، بعد تأهلهما لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ونشر المدرب الفرنسي تدوينة عبر صفحته الرسمية، بموقع “فيسبوك”، هنأ من خلالها ممثلا كرة القدم المغربية في مسابقتي الاتحاد الإفريقي.

وبلغ الوداد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب حوريا كوناكري، بعدما سحقه بخماسية نظيفة في مجموع مباراتي ربع النهائي.

فيما تأهل الفريق البركاني لنصف نهائي كأس “الكاف”، بعد دكه لشباك غورماهيا الكيني بسبع أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي دور ال8.

وسيواجه الوداد في نصف النهائي عصبة الأبطال، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فيما سيقابل نهضة بركان، الصفاقسي التونسي في المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية.

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