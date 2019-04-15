سطات.. اعتقال شخص على خلفية محاولة اغتصاب طفلة

هبة بريس – سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي بسطات، تباشر تحقيقاتها في هذه الاثناء في قضية طفلة لم تتجاوز ربيعها السادس قيل أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل شخص بالمحاداة من المقاطعة الحضرية الثانية.

واضافت ذات المصادر ان عناصر الشرطة القضائية نقلت الطفلة الضحية صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني للوقوف على وضعها الصحي حيث سلمت لها شهادة طبية في هذا الصدد.

هذا واكدت مصادرنا ان تفاصيل الواقعة تعود الى امس الاحد، حين تدخل عنصر من القوات المساعدة الموكول له حراسة مقر الملحقة الإدارية الثانية بسطات، بعد سماعه لصراخ وأنين طفلة تستغيث، ليقوم بربط الاتصال بالعناصر الامنية التي انتقلت الى عين المكان وتوقيف المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين استكمال التحقيق معه حول المنسوب اليه بتعليمات من النيابة العامة.

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