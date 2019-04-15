العثماني يشيد ب”حوار الرميد”: “يستحق التنويه والإشادة”

هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بالمرور الاعلامي لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي بث بالقناة الثانية يوم أمس الأحد.

وقال العثماني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “حوار صريح وعميق لوزير الدولة الأستاذ مصطفى الرميد في قضايا تهم المواطنين المغاربة، دفاعا عن “الحكمة الوطنية” يستحق التنويه والإشادة”.

هذا ويشار الى أن الرميد تطرق الى عدد من القضايا والملفات الراهنة خلال مروره الاعلامي يوم أمس الأحد بالقناة الثانية، ومن ضمنها قانون التعليم ومعتقلي الريف والصراع الداخلي ل”البيجيدي”.

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