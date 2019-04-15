اتفاقية شراكة بين وزارة بوليف وجمعية مستوردي وبائعي المركبات الجديدة بالمغرب

هبة بريس

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنه في إطار تحسين أداء مصالحها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، قد أبرمت اتفاقية شراكة مع جمعية مستوردي وبائعي المركبات الجديدة بالمغرب.

وحسب بلاغ للوزارة، فتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ المشروع المتعلق بتجريد الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بالمصادقة وتسجيل المركبات، حيث مكنت من وضع إطار تنظيمي ونظام معلوماتي بين مستوردي وبائعي المركبات الجديدة والمصالح المختصة بالوزارة.

وأضاف ذات البلاغ، أنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية عبر عدة مراحل: حيث تعتمد في مرحلتها الأولى، والتي تم تعميمها ابتداء من 01 أبريل 2019، على اختزال البيانات الخاصة بملفات تسجيل المركبات بالنظام المعلوماتي من طرف جميع منخرطي جمعية مستوردي وبائعي المركبات الجديدة بالمغرب.

كما تهدف هذه الاتفاقية في مراحلها المقبلة، بالإضافة إلى تجريد جميع المساطر الإدارية المتعلقة بعملية تسجيل المركبات من الصفة المادية، إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة من طرف الوزارة ومهنيي قطاع بيع المركبات لزبنائها وكذا تطوير عمل وأداء موظفي الوزارة والمهنيين لتقليص آجال هذه العملية، والكلفة والموارد المعبأة لها.

وفي الأخير، تتوخى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاقية، التقليص من آجال معالجة والتصديق على ملفات تسجيل المركبات والحد من خطر التزوير في وثائق هذه الملفات، والمصادقة على المركبات، خصوصا عبر تبادل المعطيات بين الوزارة وشركائها، واحترام المعايير الدولية لتسجيل المركبات وتحديد هويتها.

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