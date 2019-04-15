كلية الحقوق بسطات تحتضن الدورة الثانية للجامعة الشتوية

محمد منفلوطي_هبة بريس

ينظم المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بشراكة مع جامعة الحسن الاول، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، ومختبر الانتقال الديمقراطية المقارن، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، وبرنامج مشاركة مواطنة ومؤسسة هانس زايدل (ينظمون) الدورة الثانية للجامعة الشتوية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاستراتيجيات والتحديات، الأربعاء والخميس المقبلين من ابريل برحاب مدرج ابن خلدون بكلية الحقوق سطات .

وحسب اللجنة المنظمة، فإن الدورة الشتوية ستعرف العديد من الفقرات والندوات العلمية من إعداد وتقديم العديد من الخبراء والأكاديميين والأساتذة الجامعيين بالإضافة إلى ورشات تطبيقية، و مسرحية حول قيم التطوع، وزيارة ميدانية للتعاونيات .

برنامج العمل سيكون حافلا بالعديد من المداخلات العلمية القيمة، إذ سيعرف اليوم الأول جلسة افتتاحية برئاسة أستاذ التعليم العالي محمد بوجنون، ستتلوها كلمات كل من رئيس جامعة الحسن الأول؛ وممثل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات؛ مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي؛ وممثل برنامج مشاركة مواطنة والمؤسسة ، وممثل مؤسسة هانس زايدل؛ وكلمة ممثلة المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية الدكتورة حنان بنقاسم، ، كما سيترأس الأستاذ الجامعي عبد الجبار عراش أستاذ التعليم العالي جامعة الحسن الأول سطات الجلسة الصباحية من اليوم الأول التي ستعرف عدة مداخلات أهمها “دور الرأسمال اللامادي في خلق الثروة” لعميد الكلية نجيب الحجيوي: عميد كلية الحقوق، جامعة الحسن الاول سطات، وأخرى لنجاة العماري أستاذة التعليم العالي كلية الحقوق، مراكش حول موضوع”الضريبة التضامنية في المغرب.”، ومداخلة بعنوان ” الجوانب الضريبية للاقتصاد التضامني” للاستاذ محمد بيصه، ، أستاذ التعليم العالي جامعة الحسن الاول، سطات، مداخلة بعنوان استراتيجية بناء القدرات في المنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” للاستاذ محماد البدوي، دكتوراه في الحقوق القانون الإداري والعلوم الادارية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ومداخلة لمحمد مرزاق أستاذ التعليم العالي، جامعة الحسن الأول سطات بعنوان “صعوبات الاقتصاد التضامني والاجتماعي ” خلال الجلسة الثانية، واخرى حول ” دور التعاون الوطني في إنشاء وتثمين ومواكبة المقاولات الاجتماعية داخل الحركة الاجتماعية للأستاذ محمد بلاج مندوب إقليمي للتعاون الوطني بسطات ، و” دور الاقتصاد التضامني في تمكين المرأة في المغرب ” من تقديم صباح العمراني، دكتورة في القانون العام سطات .

كما سيعرف اليوم الثاني العديد من الورشات حول هندسة المشاريع التنموية، والتعاونيات والنظام الضريبي، وورشة التدريب على تقنية الترافع، وورشة رابعة حول القانون رقم 112.12 ورهان تحسين القطاع التعاوني، وأخرى حول القـيادة والتسويق الالكتروني في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والنظام المالي والمحاسبي للتعاونيات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد مقاربة التشبيك، ومسرحية:” قيم التضامن والتطوع”، حيث ستختتم الدورة بتوزيع العديد من الشواهد التقديرية على المشاركين.

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