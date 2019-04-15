سمية الخشاب: “لو اتخطبنا فترة أطول مكنش حصل الجواز”

هبة بريس - وكالات

برت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن أسفها لارتباطها بالفنان أحمد سعد، الذي انفصلت عنه مؤخرا لأسباب غير معلنة بعد مرور عام ونصف على زواجها، موضحة أنها هي من قرر الانفصال.

وقالت الفنانة سمية خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”: “كان ممكن لو اتخطبنا فترة أطول مكنش حصل الجواز… وفي بعض الحالات يكون الطلاق رزق”.

وأوضحت، أنها في قمة سعادتها بعد قرار الانفصال، وأضافت: “الحياة مش هتقف وهتجوز تاني عادي أهم حاجة أكون مرتاحة”.

وكان الفنان أحمد سعد قد كتب على صفحته الشخصية على “فيسبوك” أواخر شهر مارس الماضي خبر انفصاله عن سمية الخشاب، مؤكدا أنه يتمنى لها السعادة، وأن يمنحه الله الحب والعطاء لكي يقدمه لأولاده.

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