سطات .. الجمارك تحجز سلاح ناري وطن ونصف من المخدرات

محمد منفلوطي-هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر زمرة الجمارك المتنقلة بسطات، نصبت كميا محكما بالطريق المحادية لمنطقة “الكفاف”، ليلة الأحد الاثنين، أسفر عن توقيف سيارة فوركونيط من نوع مرسيدس تحمل ألواح معدنية مزورة ومرقمة بالخارج وعلى متنها كمية كبيرة من المخدرات وسلاح ناري عبارة عن بندقية صيد وخراطيش، وسلاح أبيض من الحجم الكبير، في الوقت الذي أطلق فيه سائقها ومرافقه سياقنهم للريح إلى وجهة مجهولة.

وحسب ذات المصادر، فإن عناصر الزمرة الشابة بقيادة قائدها، كانوا في طريقهم ضمن جولات روتينية بالمنطقة، صادفوا على اثرها سيارة مشكوك في أمرها، مما جعلهم يتعقبونها ليتمكنوا من الإطاحة بها عبر كمين محكم استعملت فيه الحواجز الحديدية التي مكّنت من شل حركة عجلاتها، ليتم العثور على السيارة بإحدى الحقول المجاورة وعلى متنها كمية مهمة من المخدرات قدرتها مصادرنا بحوالي طن من القنب الهندي، و200 كيلو من مخدر طابا، و20 كيلو غرام من الشيرا، وسلاح ناري وخمسة خراطيش، وسلاح أبيض من الحجم الكبير، قبل ان يغادرها سائقها ومرافقه، هذا وبعد تفتيش المكان، تم حجز السيارة وما بحولتها نحو مدينة سطات لاستكمال الاجراءت القانونية.

العملية النوعية التي قامت بها عناصر شابة تنتمي للزمرة المتنقلة التابعة لادارة الجمارك بسطات، تأتي في سياق الحملات التمشيطية واليقظة المتواصلة لتجفيف الممرات والطرقات وخاصة الطريق السيار الرابطة بين مراكش والبيضاء مرورا بمدينة سطات وبمختلف مداخل ومخارج المدينة لوضع حد لكافة المحاولات المشكوك فيها والتي تستهدف تهريب المخدرات او السلع او ماشابه ذلك.

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