يهم التلاميذ .. الوزارة تعلن تواريخ إجراء امتحانات البكالوريا

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن البرنامج الرسمي، لإجراء الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي الجاري 2018/2019 .

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، إن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، سيتم إجراؤه أيام 11 و12 و13 و14 يونيو2019، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 04 و05 و06 و08 يوليوز 2019 .

وأضاف ذات البلاغ، أن الامتحان الجهوي الموحد لسنة الأولى من سلك البكالوريا، بالنسبة للمترشحين الرسميين والأحرار، ستجرى اختبارات الدورة العادية أيام، 07 و08 يونيو 2019. فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية يومي 02 و03 يوليوز، وزاد أن امتحانات الجهوية لنيل شهادة السلك الإعدادي، للمدرسين والأحرار ابتداء من 17 يونيو 2019، بينما سيتم إجراء امتحانات التعليم الابتدائي ابتداء من 20 يونيو 2019 .

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