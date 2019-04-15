علاء مبارك في تغريدة : “ادعولي”!

هبة بريس - وكالات

ناشد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الدعاء له، وخاطبهم في تغريدة مقتضبة قائلا: “ادعولي”.

وأوضح مبارك الابن أنه بحاجة للدعاء في قضية البورصة، بالتزامن مع مواصلة محكمة جنايات القاهرة اليوم النظر في محاكمته وشقيقه جمال و7 آخرين في القضية الشهيرة باسم “التلاعب بالبورصة”.

يذكر أن المحكمة كانت قد قررت في 20 سبتمبر الماضي قبول تظلم نجلي مبارك وآخرين على قرار حبسهم رهن القضية، وقضت بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.

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