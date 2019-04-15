العيون… تنظيم تدريب دولي في الإنقاذ

هبة بريس

نظمت الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، مؤخرا بالعيون، وعلى مدى أسبوع، تدريبا دوليا لفائدة 25 منقذا من بينهم امرأتين.

وقال رئيس الجامعة محمد علي غربال إن هذا التدريب، الذي نظم بشراكة مع جماعة العيون الترابية، استفاد منه المنقذون الذين يمارسون الإنقاذ في مسابح و شاطئ مدينة العيون، مضيفا في تصريح للصحافة أن هذا التدريب “عرف نجاحا كبيرا، توج بإجراء امتحانات كتابية وتطبيقية”.

وأبرز غربال أن المنقذين بمدينة العيون، الذين عرفوا بشهامتهم في تدخلاتهم العديدة السابقة، “مثال يحتدى في مجال الإنقاذ”، منوها في ذات السياق بالدور التي تلعبه الوقاية المدنية في تاطير هؤلاء .

وبعد أن أكد أن التدريبات الرياضية في مجال الإنقاذ ستتواصل بجهة العيون الساقية الحمراء، اشار رئيس الجامعة الى أن الوجهة المقبلة ستكون ستكون جهة الداخلة وادي الذهب.

ومن جهتهم أشاد عدد من المؤطرين في المدينة بنوعية و احترافية التدريب، و بالطرق الجديدة، و المعدات الفنية التي تتوفر عليها الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، داعين بالمناسبة الى تكثيف تنظيم مثل هذه التظاهرات .

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