فريد غنام يطرح فيديو كليب ”بلڭانة” ويتصدر الطوندونس المغربي

هبة بريس

رفع الفنان فريد غنام، خلال احتفالية ضخمة أقيمت بفندق سوفتيل بمدينة الدار البيضاء، الستار عن فيديو كليب أغنيته الجديدة ”بلڭانة”، بحضور حشد كبير من الاعلاميين والفنانين والمؤثرين، وتعامل غنّام في هذه الاغنية مع كاتب الكلمات خالد سلام، والموزع الموسيقي ميد شريف أما الادارة الفنية فكانت لمصطفى خونا، الأغنية احتلت المراتب الأولى في الطوندونس المغربي.

وفاجأ النجم المغربي وسائل الإعلام والضيوف الحاضرين بلوك جديد، خاصة بعد التخلي عن قصته الشهيرة التي كانت بمثابة توقيع لازمه لسنوات عدة.

وصرح غنام أن الأغنية هي بمثابة احتفال بالحب في جميع حالاته بل وحتى في أقسى اللحظات، كما أن ”بلڭانة” تتحدث عن الحب وعن تقلبات المزاج، وذلك الإحساس بالقوة أمام مصاعب الحياة، والتي تعطي نكهة خاصة لحياتنا.

ولتبليغ هذه المشاعر للجمهور اختار نجم ذا فويس الغناء بلون الراي مع إضافة بصمة خاصة به عبر إيقاع مميز ومختلف، حيث وظف كل أداة موسيقية في مكانها الصحيح، في إطار وضع منهج جديد في مساره الفني الغني بالأعمال الناجحة.

اختار الفنان فريد غنام الشهير بلقب فراولة، زوجته البلوجرز المعروفة رباب أزماني، لأداء دور البطولة في كليب ”بلڭانة” الذي تم تصويره بشمال المغرب تحت إدارة المخرج حسن الكورفتي، ولم يكن اختيار غنّام لزوجته وليد الصدفة، بل خطط الزوجين لذلك سويا منذ وقت طويل كما صرحا بذلك لوسائل الإعلام.

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