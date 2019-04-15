اتهامات خطيرة تلاحق رئيسة حضانة طنجة .. والأخيرة تلجأ للقضاء

هبة بريس

تداولت عدد من المواقع الاخبارية، مقالا يتضمن اتهامات خطيرة موجهة لرئيسة حضانة طنجة للرضع والأطفال المتخلى عنهم.

وحسب بلاغ لجمعية حضانة طنجة، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، ف”ينسب المقال المذكور، مجموعة من الأفعال والاكاذيب التي يجرمها القانون والتي لا يمكن أن تصدر من سيدة وهبت وقتها لأبناء حضانتنا خاصة وللاعمال الإجتماعية عامة ومعروف عنها أياديها البيضاء واسهاماتها الخيرية خارج نطاق الحضانة.”

واعتبر ذات البلاغ، أن “إلصاق التهم الواردة في المقال بالرئيسة هو اتهام صارخ لكل أعضاء المكتب المسير باقتراف سلوكات تتعارض مع الأخلاق الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية”

وندد البلاغ ذاته، ب”هذه الاتهامات مشيرا الى أن أعضاء الجمعية س”يلجأون الى القضاء ليقول كلمته ويكشف من وراء هذه الحملة الخسيسة الهادفة الى إفشال العمل الإجتماعي الناجح وخلق البلابل في الأوساط التي لها علاقة بالعمل الإجتماعي.”

وحتى يكون الرأي العام على بينة من القوانين المنظمة لكفالة الأطفال، يضيف ذات البلاغ، فإن أي رضيع أو طفل لايمكن أن يلج الحضانة إلا باذن الشرطة والنيابة العامة ولا يمكن تسليمه إلى الكافلين إلا بأمر منها ووفق مسطرة قانونية.

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