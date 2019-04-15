طقس الاثنين .. سماء صافية وجو حار بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية بطقس مشمس على العموم وحار نسبيا داخل منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس وجهة الساحل المتوسطي، مع نمو بعض الحسب الركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير خلال الظهيرة.

كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بشرق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الغرب وأحيانا من الشمال الغربي على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 30 و38 درجة بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و29 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.

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