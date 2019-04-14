المغرب يواصل تألقه العلمي دوليا و يحصد أغلب جوائز المعرض الدولي للاختراعات بجنيف

هبة بريس – الرباط

توجت اختراعات المغرب بجنيف، ممثلة بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس على ميداليتين ذهبيتين وعشرة جوائز و أوسمه خلال مشاركته في المعرض الدولي للاختراعات بسويسرا باليكسبو.

ويتمتع المعرض برعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والحكومة السويسرية ومدينة جنيف ، ويعتبر أهم معارض الاختراع في العالم، وقد أكد هذا العام، مرة أخرى، مكانته كملتقى متخصص في مجال الترويج للاختراعات بأكثر من 30000 زائر من جميع القارات وأكثر من 800 مخترع من أكثر من 40 دولة عارضين لأكثر من 1000 اختراع متخصص في الكهرباء، الIOT، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيئة والعلوم المنزلية.

من خلال مختبريها SMARTilab و LPRI، تميزت المدرسة المغربية للعلوم الهندسية بشكل لامع في هذه النسخة، حيث حصلت على ميداليتين ذهبيتين عن اختراعيها “Smartrafic” و« Smarty Factory4.0 » وعلى عشرة جوائز وأوسمة التي تم تقديمها لها من طرف الاتحادات العالمية بما في ذلك: فرنسا وروسيا ورومانيا والصين وتايلاند والمملكة العربية السعودية وماليزيا وجزر المالديف ومصر.

ومن بين الابتكارات التي توجت الابتكار” سمارت ترافيك” الذي كوفئ في هذه المسابقة بميدالية ذهبية، هو نظام لامركزي يعتمد على تحديد التردد الراديوي ومعالجة الصور، قادر على إدارة حركة المرور في المناطق الحضرية بطريقة مثالية وذكية. حيث يحدد المركبات في حالة الطوارئ (رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة …) ويتحكم في إشارة المرور بشكل حيوي.

اما بالنسبة “لسمارتي فاكتوري 4.0 ” فهو عبارة عن جهاز اتصالات متعدد الواجهات، متعدد البروتوكولات ومتعدد الصناعات مما يتيح الحصول على البيانات في شكل إطارات ناقلة الوضع بالمدخلات / المخرجات التناظرية /الرقمية.

وقد صرح الدكتور كمال الديساوي، رئيس مجموعة EMSI قائلا: “ترجع هذه الإنجازات الى عزيمة فرق SMARTilab وLPRI، وهي أيضا نتيجة للإجراءات التي تتخذها المدرسة للترويج للبحث العلمي والابتكار في المغرب”.

جدير بالذكر ان المدرسة قد فازت ب 49 جائزة في مسابقات دولية كبرى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0