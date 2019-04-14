شاب ينتحر بصعقة توتر عال من أعلى عمود كهربائي بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

وضع شاب في مقتبل العمر، مساء اليوم الأحد، حدا لحياته بالانتحار بصعقة كهربائية من التيار العالي، من فوق عمدو كهربائي بمركز “أحد أولاد افرج”، بإقليم الجديدة.

وحسب مصدر مطلع، فإن شابا يتحدر من جماعة “أولاد عبو” بتراب إقليم سطات، صعد في حدود الساعة السابعة و15 دقيقة إلى عمود كهربائي، متبث على الرصيف، في أهم شارع بمركز “أحد أولاد افرج”، وتحديدا على مقربة من محطة “الطاكسيات” الكبيرة. وقد ظل ماسكا ومتمسكا بالعمود الكهربائي، الذي كان محاط بعشرات الفضوليين، إلى حين حضور المتدخلين من الفرقة الترابية للدرك الملكي بالمركز، التابعة لسرية الجديدة، بمجرد إشعارهم، ودخلوا معه، بحضور السلطة المحلية، مدة حوالي 30 دقيقة، في حوار، محاولين إقناعه بالعدول عن فعلته. الأمر الذي يبدو أنه رضخ إليه، لكنه وما أن اقترب من أحد الخيوط الكهربائية، حتى جره التيار العالي عن بعد بسبب “الإلكترومانتيزم”، وسقط من ثمة من علو يناهز 10 أمتار، قبل أن يرتطم رأسه بالأرض الصلبة، ويصبح من ثمة جثة هامدة.

هذا، وقد استعصى على المتدخلين الدركيين تعطيل التيار الكهربائي، التابع للمكتب الوطني للكهرباء، والذي يعبر فضاء وأجواء مركز”أحد أولاد افرج” قادما من جهة بعيدة.

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