“ربيع النيل” متواصل في السودان..والمجلس العسكري يقدم تنازلات جديدة

هبة بريس - وكالات

أعلن المجلس العسكري في السودان إعفاء محمد عطا المولى السفير لدى واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ في البلاد. وقال المتحدث باسم المجلس الفريق ركن شمس الدين الكباشي للصحافيين “قرر المجلس العسكري إعفاء محمد عطا المولى السفير السوداني بواشنطن”. كما أكد المجلس العسكري أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية.

وطالب المتظاهرون السودانيون الأحد (14 أبريل 2019) الحكام العسكريين للبلاد بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية “فورا” وكذلك القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير وتقديمه للعدالة.

وبعد ثلاثة أيام من الاطاحة الخميس بالرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، لازال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية

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