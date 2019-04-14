48 فريقا يشاركون في النسخة السادسة لدوري “ولي العهد الأمير مولاي الحسن لكرة القدم

هبة بريس مكتب طنجة

أعلنت جمعية نهضــــــــــة طنجة لكرة القدم، عن تنظيم أطوار النسخة السادسة للدوري الدولي “ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن لكرة القدم”، بشراكة مع تنسيقية قدماء لاعبي كرة القدم بمدينة طنجة، التي تضم قدماء لاعبي اتحاد طنجة وقدماء لاعبي شباب بنديبان وقدماء لاعبي رجاء بني مكادة، وذلك أيام 18، 19، 20، و21 أبريل الجاري، بملاعب طنجة الكبرى.

وكشفت الجمعية، في بلاغ لها توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مساهمتها في دعم سبل التربية على المواطنة والتعريف بالثوابت والرموز الوطنية، وبمناسبة الذكرى السادسة عشر لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وكذا تفعيلا لبرنامج أنشطتها الرياضية الهادفة والمسطرة على مدار السنة،

وأفاد البلاغ أن النسخة السادسة للدوري، الذي ينظم لفائدة الفئة العمرية أقل من 13 سنة أي المزدادة سنتي 2006 / 2007، ستعرف مشاركة 48 فريقا، منها 12 فريقا أجنبيا قادما من دول شقيقة، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين، وفريق يمثل الجالية الغينية المقيمة بالمغرب، وفرق من الدول الصديقة: إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، وكذا فرق وأندية محلية، جهوية ووطنية.

ويتميز الدوري أيضا، بتنظيم فقرات موازية، وفي مقدمتها ندوة حول موضوع : “العنف ضد الأطفال في مجال كرة القدم”، في سابقة من نوعاها بالمغرب، بتأطير من خبراء إسبان، وبشراكة مع مدرسة اتحاد طنجة لكرة القدم، يوم 18 أبريل 2019، بمقر بيت الصحافة بطنجة، إضافة إلى ندوة تقنية تهم ممارسة كرة الاقدم ومستجداتها.

ويختتم هذا الدوري، الذي يولي أهمية خاصة للرياضة وكرة القتدم بالنسبة لفائدة الناشئة واكتشاف المواهب، بتوزيع الجوائز والكؤوس على الفرق الفائزة ودروع المشاركة والتكريم.

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