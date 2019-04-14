الرميد.. التعديل الحكومي مستبعد والنقاش حول كتاب الدولة

هبة بريس – الرباط

استبعد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد وقوع أي تعديل حكومي عكس ماراج مؤخرا حول تغييرات ستطرأ على تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني .

واشار الرميد خلال برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية اليوم الاحد ان الحديث عن تعديل حكومي مستبعد في الوقت الراهن موضحا ان النقاش في السابق قارب موضوع كتاب الدولة داخل التشكيلة الحكومية .

وكانت عدد من المصادر قد اشارت الى ان حكومة سعد الدين العثماني مُقبلة على تعديل حكومي خلال الأشهر القليلة المقبلة وبالضبط في شهر أبريل ، قد يعصف بـ8 وزراء وكتاب دولة ، من ضمنهم قادة بارزين في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وأوضحت المصادر ذاتها ، أن “محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني القيادي البارز في “البيجيدي”، سيجد نفسه خارج أسوار الحكومة خلال التعديل الحكومي المرتقب، بسبب فشله بتحريك عجلة الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية”.

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