منسق جهة كلميم وادنون: “سنلتزم بالالتحاق بأقسامنا وعلى “المشوشين” تحمل مسؤوليتهم”

لبنى أبروك – هبة بريس

أكد محمد فم كاكا، منسق جهة كلميم واد نون، وعضو لجنة الحوار والتواصل بالتنسيقية الوطنية لأساتذة “التعاقد”، أن أغلب الأساتذة الذين دخلوا في الأشكال الاحتجاجية الأخيرة وعلى رأسها الإضراب، التزموا بالالتحاق بأقسامهم واستئناف عملهم بدءا من يوم غذ الاثنين.

المنسق الجهوي، أكد في اتصال مع “هبة بريس” أنه حضر الاجتماع المنعقد يوم أمس السبت بحضور كل من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ، ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا الى أن اللقاء مر في جو ايجابي، ساده خطاب أعاد شيئا من الثقة بين الأساتذة والوزارة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الكاتب العام للوزارة فتح باب الحوار اللامشروط مع ممثلي التنسيقية، ووعد بفتح صفحة جديدة بين الطرفين عبر الموافقة على جملة من القرارات والمطالب، مشيرا الى أن الاساتذة بدورهم تفاعلوا بشكل ايجابي مع خطوات الوزارة وعبروا عن هذا الموقف عبر بيان التنسيقية والمجلس الوطني.

وعن الخلاف القائم بين الأساتذة بعد اجتماع السبت، أكد المتحدث ذاته، على أن لقاء المجلس الوطني مر بتوافق الجميع على الخلاصات المعلنة، غير أن جهات “مشوشة” تدخلت فيما بعد .

وتابع المنسق الجهوي قائلا:”بعض العناصر لا نعلم أهدافها والجهات التابعة لها، تعمدت الطعن في مخرجات الحوار واجتماع المجلس الوطني”، ومن ضمنهم، يضيف ذات المتحدث”منسقة جهة سوس ماسة التي لم تحضر المجلس الوطني وأخذت تغرد خارج السرب وضد التيار”

وشدد المتحدث ذاته، على أن الأساتذة الذين يؤمنون بملفهم ويفكرون بالتلميذ وبالوطن التزموا بالالتحاق بأقسامهم وبالاستمرار في نضالهم عبر الانتقال الى مرحلة الحوار المقبلة وتحقيق المطالب القادمة، من خلال الانفتاح على جميع المبادرات الجادة والساعية لطي هذه الصفحة بحلول ترضي كافة الأطراف، مشيرا الى إن الاطراف التي تسعى لاستغلال القضية لأهداف أخرى وتتعمد الاستمرار في الاضراب فهي مطالبة بتحمل مسؤوليتها. حسب قوله

هذا ويشار الى أن وزارة التربية الوطنية، أعلنت عبر بلاغ صدر عقب اجتماعها يوم أمس السبت، مع الأطراف المعنية بالملف، بالتزامها بتوقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

كما قررت الوزارة تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان و كذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

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