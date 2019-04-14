“رفاق الهايج” ينضمون لمسيرة التضامن مع معتقلي الريف

هبة بريس – الرباط

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة القوية

في المسيرة الوطنية الشعبية ليوم 21 أبريل 2019 للمطالبة باطلاق سراح معتقلي “حراك” الريف .

وافاد بلاغ للجمعية بان ” المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبناء على الدعوة الصادرة عن المعتقلين السياسيين لحراك الريف وعائلاتهم وجمعية ثافرا؛ وانطلاقا من موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئي والثابت، الداعم للنضالات الشعبية المناطقية والفئوية، والمطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، وإسقاط المتابعات الجارية بحقهم، والتجاوب مع مطالبهم بما يحقق الكرامة وكافة الحقوق للشعب المغربي ، فانه يعلن مشاركته في المسيرة الوطنية الشعبية ليوم 21 أبريل 2019 بالرباط..” .

كما دعت الجمعية وفق ذات البلاغ كل فروع الجمعية ومناضليها ومناضلاتها للمشاركة القوية فيها والتعبئة لها من أجل ما اسمته بفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا …”.

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