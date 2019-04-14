صحيفة كينية: “المغرب بلد الجمال الأخاذ والإمكانات الهائلة”

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “سيتيزن ديجيتال” الكينية، اليوم الأحد 14 أبريل، “إن المغرب بلد يتميز بالجمال الأخاذ ويتوفر على إمكانات هائلة”، مشيرة إلى أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، ويتميز ببنية تحتية مميزة وواسعة، ومتصلة على نطاق واسع، بخطوط جوية وسكك حديدية وطرق برية.

وسلطت الصحيفة الضوء على الموقع الجيو – استراتيجي للمغرب كبوابة نحو أوروبا وإفريقيا، مشيرة إلى أن المملكة يمكن أن تفتخر ببنيتها التحتية وإمكاناتها الاقتصادية الهائلة.

وأشار كاتب المقال، الذي يرافق الفريق الكيني “جورماهيا” لمواجهة نهضة بركان، اليوم الأحد، عن إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى أنه “منذ وقت قصير أمضيته هنا، فهمت لماذا قدم المغرب ترشيحه لتنظيم المرحلة النهائية من كأس العالم 2026، أمام القوى العظمى لدول الأمريكتين”.

وأضاف الكاتب، الذي قال إنه “أعجب” بالمرافق السياحية والمؤسسات الفندقية الراقية التي مكن المغرب من تطويرها في جميع أنحاء أراضيه الشاسعة، أن الأمر يتعلق بأمة سريعة النمو، والراغبة في استثمار كل إمكاناتها.

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