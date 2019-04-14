12 قتيلا في انفجار صهريج وقود بنجيريا

هبة بريس - وكالات

لقي 12 شخصا مصرعهم، واصيب 12 آخرون بجروح خطرة، في انفجار شاحنة صهريج السبت في غومبي شمال نيجيريا، على ما اعلنت الشرطة اليوم لوكالة “فرانس برس”.

فقد انقلبت الشاحنة الصهريج على جانب الطريق بعدما فقد سائقها السيطرة عليها، فيما كان يحاول تجنب اصطدام بشاحنة أخرى على جسر في ضاحية #غومبي.

وقالت المتحدثة باسم شرطة غومبي ماري مالوم ان “محتوى الشاحنة الصهريج سال قبل الانفجار، فاندلع حريق وصل الى اشخاص آخرين من المارة”.

وافادت ان “12 شخصا احترقوا أحياء، بينما أصيب 16 آخرون بجروح خطيرة، ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة”.

وتكثر الحوادث على الطرق سيئة الصيانة في نيجيريا، وهي ناجمة عن قيادة متهورة والسرعة وعدم احترام قواعد السير.

في 5 نيسان، قتل 19 شخصا على الأقل في حادث شاحنة تقل ركابا في شمال نيجيريا. ويبدو أن سائق الشاحنة غفا وراء المقود، وفقد السيطرة على شاحنته المحملة بأكثر من طاقتها.

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