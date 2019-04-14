أمن تطوان يفتح تحقيقا في اغتصاب 3 أطفال

هبة بريس – اس.بويعقوبي

فتحت المصالح الامنية التابعة لولاية أمن تطوان ، تحقيقا في قضية اغتصاب ثلاثة أطفال ، من طرف بقال وشاب عشريني في كل من مدينة تطوان ومارتيل ضحيتهما طفلتين في عمر الزهور وطفل واحد .

وحسب ما افادت به مصادر متطابقة فالقضية الاولى تفجرت بعد اكتشاف والدة طفلة لايتعدى عمرها 4 سنوات جروحا على مستوى دبر طفلتها ما دفعها الى تقديم شكاية في الموضوع للمصالح الامنية بولاية امن تطوان التي فتحت تحقيقا وتوصلت الى الفاعل الذي لم يكن سوى بقالا عمد الى استدراج الطفلة اثناء غياب والدتها لظروف العمل واغتصابها من الدبر .

اما القضية الثانية فتتعلق باتهام “أم” لشقيقها باغتصاب أولادها ( طفل وطفلة) مستغلا غيابها عن المنزل، بمدينة مرتيل الجمعة المنصرم ، حيث قامت العناصر الأمنية بالإستماع للأم وتحرير محضر في الموضوع فيما تم توقيف الشاب ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في هذه القضية.

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