خلاف على “بريكة” ينتهي بمقتل ثلاثيني نواحي غفساي

هبة بريس -

اهتز دوار بابث البير بجماعة البيبان ضواحي مدينة غفساي إقليم تاونات على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب ثلاثيني، بعدما وجه اليه شاب يبلغ من العمر 28 سنة طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر هبة بريس فإن الجريمة نتجت عن خلاف دار بين الهالك و الجاني بسبب ولاعة “بريكة” حيث تطور الخلاف الى ملاسنات وشجار ، استل معه الجاني سكينا ووجه طعنات للضحية على مستوى الفخذ تسببت له بنزيف حاد مما عجلت بوفاته أثناء وصوله للمستشفى.

وأضافت نفس المصادر أنه تم إيداع الضحية بمستوع الأموات بغفساي، فيما تم اعتقال الجاني ووضعه تحت الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه ومعرفة ملابسات الجريمة.

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