التنسيقيات المحلية للمتعاقدين تمدد الإضراب ليومين

هبة بريس ـ الرباط

قررت بعض التنسيقيات المحلية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضراب الاساتذة يومي الاثنين 15ابريل والثلاثاء 16 ابريل الجاري الى حين عقد الجمعوع العامة المحلية يوم الاثنين.

جاء ذلك، في بلاغات أصدرتها التنسيقيات الجهوية والمحلية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بكل من “جهة الرباط القنطيرة” وتارودانت وأزيلال وشفشاون وشيشاوة وخريبكة وبولمان.

واكدت بلاغات أساتذة التعاقد ان “إضرابهم عن العمل وتمديد إضرابي مارس وأبريل يأتي تنفيذا لقرار الجموع العامة الجهوية والمحلية”.

ودعا بيان التنسيقيات كل الاستاذات والاساتذة لحضور الجموع العامة الحاسمة يوم غد الاثنين للتداول والتشاور، في افق اتخاذ القرار المناسب بتشاور بين كافة الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

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