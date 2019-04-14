انطلاق الدورة التاسعة لدوري مولاي الحسن بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-04-14 - 17:37
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ضاهر محمد: مراكش

انطلقت زوال يوم الجمعة بالملعب البلدي بالمحاميد، الدورة التاسعة لدوري ولي العهد الامير مولاي الحسن لكرة القدم، لفائدة شباب جهة مراكش اسفي.

وتأتي هذه الدورة بمناسبة الذكرى السادسة عشر لميلاد صاحب السمو الامير مولاي الحسن، والمنظمة من قبل الجمعية الرياضية لمشجعي نادي الكوكب المراكشي.

وتتميز الدورة التاسعة، بمشاركة 32 فريقا من جهة مراكش اسفي، كما خصصت سلطات مدينة مراكشاربعة ملاعب لاحتضان مختلف المقابلات الاقصائية، الملعب المحاميد و منتز أمير مولأي حسن والملعب 20غشت ومراكب سيد يوسف بن علي .

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