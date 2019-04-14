دعوات لمنع مشاركة راقصات إسرائيليات في حفل بمراكش

هبة بريس ـ الرباط

دعا “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، أمس السبت، السلطات المغربية إلى التدخل لمنع مشاركة راقصات إسرائيليات بينهن متحولون جنسيا في حفل بمدينة مراكش .

وأعرب “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن تنديده بهذه الخطوة التي وصفها بـ”النشاط التخريبي”، داعيا إلى محاسبة الواقفين خلف هذا الحفل “محليا بالمغرب وحاضنيه العملاء”، وفق تعبيره.

ويأتي الحفل في إطار مهرجان “بيلي” الراقص المقرر انعقاده بمدينة مراكش في العاشر من يونيو المقبل.

وحمل المرصد الدولة بكل مؤسساتها المسؤولية الكاملة إزاء هذا النشاط بحق السيادة الوطنية ومشاعر الشعب المغربي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد “توقيف شبكة لتجنيس الإسرائيليين بالبلاد”.

وأعلنت سلطات الأمن ، في وقت سابق من الشهر الحالي، توقيف إسرائيلييْن اثنين بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.ومارس المنصرم، أعلنت الرباط توقيف 5 إسرائيليين يشتبه بتورطهم في تزوير جوازات سفر ووثائق مغربية.

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