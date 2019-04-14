مستشار لقجع يزور الحارس السنغالي بالمصحة و الجامعة تتكفل بنفقات علاجه

هبة بريس - القسم الرياضي

لتفاتة إنسانية راقية تلك التي أقدمت عليها جامعة فوزي لقجع حين أصدر الأخير تعليماته لمستشاره محمد مقروف و بعض الأعضاء بزيارة الحارس السنغالي ندياي و الذي أصيب بكسر خطير في مباراة فريقه حوريا كوناكري مساء أمس حين واجه الوداد الرياضي.

و زار محمد مقروف، مستشار فوزي لقجع، اليوم الأحد خديم نداي حارس مرمى فريق حوريا كوناكري الغيني، رفقة ادريس مرباح، الكاتب الإداري لفريق الوداد الرياضي و ذلك قصد الاطمئنان على حالته.

و علمت هبة بريس ان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و بتعليمات من رئيسها فوزي لقجع ستتكلف بكل نفقات و مصاريف علاج الحارس السنغالي و ذلك تفعيلا لمضامين الاتفاقيات التي تجمع جامعة الكرة المغربية و عدد من الجامعات القارية و قبل ذلك تماشيا مع السياسة الرشيدة التي تنهجها الجامعة و التي تجعل الجانب الإنساني في صلب اهتماماتها.

مبادرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإيفاد مسؤوليها لزيارة الحارس الذي يرقد حاليا بالمصحة و التكلف بعلاجه جعلت إداريي و مسؤولي الفريق الغيني يعبرون عن عميق اعتزازهم و فخرهم بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربطهم و الشعب المغربي فضلا على شكرهم لكل الاهتمام الذي توليه جامعة لقجع للحارس ندياي منذ قدومه للمستشفى بعد نقله لها من مجمع الأمير مولاي عبد الله.

كما شكلت مبادرة الوفد الجامعي و قرار لقجع بتكفل الجامعة بمصاريف علاج الحارس السنغالي مادة دسمة بمواقع التواصل الاجتماعي و الذين نوهوا بالمبادرة الإنسانية معتبرينها تنم عن عمق و نبل الأخلاق الرياضية التي يفترض أن يتحلى بها كل المتدخلين في المجال الرياضي.

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