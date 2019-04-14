المغرب من أكثر الدول عرضة للتهديدات الإلكترونية

هبة بريس ـ الرباط

حل المغرب ضمن الدول الأقل أمنا فيما يخص الأمن السيبراني، الذي يقيس نسبة خطورة التهديدات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية في كل بلد اعتمادا على عدة معايير.

وحصل المغرب على معدل 36.47 من أصل 100 نقطة ليحل في الرتبة 25 من بين ستين دولة، علما أنه كلما اقتربت الدول من الرتب الأولى كانت أقل أمنا.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة Paritech comالبريطانية اعتمدت عدة مؤشرات أساسية، من بينها النسبة المئوية للهواتف المحمولة المصابة ببرامج ضارة مصممة للوصول غير المصرح به إلى نظام الجهاز أو تدميره أو تعطيله، ثم نسبة الحواسيب المصابة بفيروسات أو برامج ضارة، والتي حصل فيها المغرب على الرتبة 21.7 نقطة، ثم المعيار المرتبط بعدد هجمات البرامج المالية الضارة.

و حلت السعودية الأولى عربيا في الترتيب وفي الرتبة 32 عالميا، بعد تحقيقها معدل 32.99 نقطة، تليها تونس في الرتبة 27 بمعدل 35.54 نقطة، ثم المغرب، فيما تعتبر الجزائر من أسوأ البلدان في مجال الأمن السيبراني، وفق الدراسة، بتسجيلها معدل 55.75 نقطة.

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