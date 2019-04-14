أمن فاس يطيح بشخصين مصنفين خطر في ترويج المخدرات

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع الجاري من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 32 و 24 سنة، وذلك لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار وترويـج المخدرات والمؤثرات العقلية، ولديه عدة سوابق قضائية في مجال السرقات العنيفة، على مستوى نفوذ المدينة الجديدة، أثناء قيامهما بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 595 قرص مخدر من نوع “Rivotril” و 420 غرام من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى سلاح أبيض يستعملان في عملية بيع وترويج المخدرات، تم حجز الجميع لفائدة البحث،

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي المتورطين الـمحتـملين في هذا النشاط الإجرامي.

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