من جديد.. قتيل و16 جريحا في حادث اصطدام سيارة لنقل العمال بشاحنة

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر متطابقة انه قتل شخص وأصيب 16 آخرين بجروح متفاوتة، صباح الأحد، في حادث اصطدام شاحنة لنقل البضائع وسيارة نقل عمال فلاحيين، على الطريق الوطنية رقم 13 بين مكناس والحاج

واكدت ذات المصادر ان الحادث استنفر السلطات المحلية والدرك الملكي بالحاجب، وتم استدعاء 4 سيارات إسعاف لنقل الجرحى وتم توزيعهم على مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب ومحمد الخامس بمكناس بحسب التخصصات والحالة الصحية للجرحى.

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد التشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك لفرقة الدراجين بالحاجب، بحثا قضائيا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

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